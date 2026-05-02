Ферстаппен — об инциденте с Хэмилтоном: из-за него мы потеряли время

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал эпизод на Гран-при Майами с гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном.

На восьмом круге нидерландец попытался произвести обгон, после чего в 11-м повороте оба выехали за пределы трассы. Ферстаппен оказался перед Хэмилтоном, однако затем был вынужден вернуть позицию болиду «Феррари».

«Мне пришлось его пропустить, но он не обгонял. В итоге мы теряем четыре секунды, потому что он остаётся позади меня. Вот где мы потеряли время. Я не знаю, что ещё мог сделать в той ситуации, так что это немного обидно», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

Нидерландец оказался на пятой строчке итогового протокола после заезда. Хэмилтон закончил спринт Гран-при Майами на седьмом месте.