Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — об инциденте с Хэмилтоном: из-за него мы потеряли время

Ферстаппен — об инциденте с Хэмилтоном: из-за него мы потеряли время
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал эпизод на Гран-при Майами с гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном.

На восьмом круге нидерландец попытался произвести обгон, после чего в 11-м повороте оба выехали за пределы трассы. Ферстаппен оказался перед Хэмилтоном, однако затем был вынужден вернуть позицию болиду «Феррари».

«Мне пришлось его пропустить, но он не обгонял. В итоге мы теряем четыре секунды, потому что он остаётся позади меня. Вот где мы потеряли время. Я не знаю, что ещё мог сделать в той ситуации, так что это немного обидно», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

Нидерландец оказался на пятой строчке итогового протокола после заезда. Хэмилтон закончил спринт Гран-при Майами на седьмом месте.

Материалы по теме
Формула-1 вернулась мощным выстрелом «Макларена»! Норрис ещё поборется за титул?
Формула-1 вернулась мощным выстрелом «Макларена»! Норрис ещё поборется за титул?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android