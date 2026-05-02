Бортолето дисквалифицирован по итогам спринта Гран-при Майами

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето был дисквалифицирован после спринт-заезда Гран-при Майами, сообщается в официальном заявлении ФИА.

Причиной стало превышение допустимого давления воздуха на входе в двигатель. Давление должно оставаться ниже 4,8 бара в любой момент времени. Сообщается, что измерения проводились с использованием двух датчиков, установленных в системе впуска двигателя.

Представители «Ауди» признали корректность выводов технического делегата и пояснили, что превышение произошло на одном из кругов из-за более высокой температуры, чем ожидалось. По их словам, команда оперативно предприняла меры, чтобы вернуть параметры в допустимые пределы. Однако это не стало смягчающим обстоятельством и болид быть исключён из итогового протокола.