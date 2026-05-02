Бортолето дисквалифицирован по итогам спринта Гран-при Майами
Поделиться
Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето был дисквалифицирован после спринт-заезда Гран-при Майами, сообщается в официальном заявлении ФИА.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
29:15.045
2
Оскар Пиастри
McLaren
+3.766
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.251
Причиной стало превышение допустимого давления воздуха на входе в двигатель. Давление должно оставаться ниже 4,8 бара в любой момент времени. Сообщается, что измерения проводились с использованием двух датчиков, установленных в системе впуска двигателя.
Представители «Ауди» признали корректность выводов технического делегата и пояснили, что превышение произошло на одном из кругов из-за более высокой температуры, чем ожидалось. По их словам, команда оперативно предприняла меры, чтобы вернуть параметры в допустимые пределы. Однако это не стало смягчающим обстоятельством и болид быть исключён из итогового протокола.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 мая 2026
-
22:45
-
22:21
-
22:09
-
21:52
-
21:28
-
21:13
-
21:07
-
20:31
-
20:23
-
20:11
-
19:44
-
19:22
-
19:02
-
18:54
-
18:44
-
18:30
-
18:25
-
18:14
-
18:00
-
17:51
-
16:26
-
15:33
-
14:46
-
14:00
-
13:29
-
13:07
-
12:02
-
11:41
-
11:15
-
10:43
-
09:45
-
03:37
-
02:48
-
02:06
-
01:58