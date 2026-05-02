Главная Авто Новости

Леклер объяснил резкие слова об Антонелли во время спринта Гран-при Майами

Леклер объяснил резкие слова об Антонелли во время спринта Гран-при Майами
Пилот «Феррари» Шарль Леклер после спринта на Гран-при Майами смягчил свою оценку действий Кими Антонелли. Во время заезда монегаск резко высказался по радио, комментируя эпизод колесо в колесо с пилотом «Мерседеса».

«Кими очень плох в борьбе колесо в колесо. Он сместился на торможении. Это невероятно. Мы сейчас столкнёмся!» — сказал Леклер по ходу спринта. После финиша пилот «Феррари» признал, что эмоции повлияли на его реакцию.

«Я, возможно, был немного резковат — в машине был адреналин. Это правда, что у нас с Кими уже были моменты в прошлом. Надеюсь, дальше всё станет немного спокойнее, особенно с учётом того, что он единственный итальянский пилот в пелотоне против «Феррари».

Честно, я бы предпочёл, чтобы это происходило с кем-то другим. При этом как человек Кими мне нравится. Но иногда всё происходит слишком близко, уже на грани, и в этом нет особой необходимости. В тот момент я был довольно зол в машине, но, возможно, сказал слишком жёстко», — приводит слова Леклера портал RacingNews365.

Шарль Леклер: я недоволен третьим местом в спринте. Мы хотели бы быть выше
