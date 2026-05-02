Болид Бортолето загорелся во время квалификации Гран-при Майами
Во время первого сегмента квалификации Гран-при Майами болид «Ауди» бразильского пилота Габриэла Бортолето загорелся. Во время заезда гонщик установил худшее время и занял 22-е место. Гонка начнётся завтра, 1 мая.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345
Фото: Скриншот из трансляции
Ранее мотор напарника Бортолето Нико Хюлькенберга также загорелся, однако во время прогревочного круга спринта Гран-при Майами.
Бортолето 21 год. В данный момент бразилец занимает 13-е место в личном зачёте Формулы-1, заработав 2 очка на Гран-при Австралии. Первое место удерживает 19-летний гонщик немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли, который имеет на своём счету 75 очков.
