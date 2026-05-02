Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Болид Бортолето загорелся во время квалификации Гран-при Майами

Болид Бортолето загорелся во время квалификации Гран-при Майами
Комментарии

Во время первого сегмента квалификации Гран-при Майами болид «Ауди» бразильского пилота Габриэла Бортолето загорелся. Во время заезда гонщик установил худшее время и занял 22-е место. Гонка начнётся завтра, 1 мая.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345

Фото: Скриншот из транслции

Фото: Скриншот из трансляции

Ранее мотор напарника Бортолето Нико Хюлькенберга также загорелся, однако во время прогревочного круга спринта Гран-при Майами.

Бортолето 21 год. В данный момент бразилец занимает 13-е место в личном зачёте Формулы-1, заработав 2 очка на Гран-при Австралии. Первое место удерживает 19-летний гонщик немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли, который имеет на своём счету 75 очков.

Материалы по теме
Фото
Мотор «Ауди» на болиде Хюлькенберга сгорел ещё до старта спринта Гран-при Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android