Болид Бортолето загорелся во время квалификации Гран-при Майами

Во время первого сегмента квалификации Гран-при Майами болид «Ауди» бразильского пилота Габриэла Бортолето загорелся. Во время заезда гонщик установил худшее время и занял 22-е место. Гонка начнётся завтра, 1 мая.

Фото: Скриншот из трансляции

Ранее мотор напарника Бортолето Нико Хюлькенберга также загорелся, однако во время прогревочного круга спринта Гран-при Майами.

Бортолето 21 год. В данный момент бразилец занимает 13-е место в личном зачёте Формулы-1, заработав 2 очка на Гран-при Австралии. Первое место удерживает 19-летний гонщик немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли, который имеет на своём счету 75 очков.