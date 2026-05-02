Главная Авто Новости

Названы варианты переноса начала гонки Гран-при Майами

Организаторы Формулы-1 рассматривают несколько вариантов изменения времени начала гонки Гран-при Майами из-за угрозы грозы, сообщает PlanetF1.

По информации источника, обсуждаются два основных сценария: перенос старта на 10:00 по местному времени (17:00 мск) либо на 13:00 (20:00 мск) вместо запланированных 16:00.

Окончательное решение должно быть принято в после квалификации. ФИА проведёт встречу с ФОМ, на которой утвердят финальное расписание гонки. Сообщается, что несколько команд уже выступают за более ранний старт, чтобы снизить риск остановки или срыва гонки по ходу дистанции.

Необходимость возможного переноса связана с погодными условиями: вероятность осадков в воскресенье превышает 40%, а в регионе действуют строгие правила безопасности при грозе. В случае молнии и быстрого раската грома проведение массовых мероприятий должно быть приостановлено.

