Формула-1 — Гран-при Майами 2026— результаты квалификации

Антонелли взял поул на ГП Майами Ф-1, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 3-й. Две «Альпин» в Q3
В субботу, 2 мая, на «Международном автодроме Майами» состоялась квалификация четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Майами. Поул завоевал гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Второе время у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Третий — Шарль Леклер из «Феррари».

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») 1:27.798.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:27.964.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 1:28.143.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.183.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:28.197.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:28.319.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:28.500.
8. Франко Колапинто («Альпин») — 1:28.762.
9. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:28.789.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 1:28.810.

После второго сегменте выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:29.439.
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:29.499.
13. Оливер Берман («Хаас») — 1:29.567.
14. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:29.568.
15. Эстебан Окон («Хаас») — 1:29.772.
16. Алекс Албон («Уильямс») — 1:29.946.

После первого сегмента выбыли:

17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:30.133.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:31.098.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:31.164.
20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:31.629.
21. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:31.967.
22. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:33.737.

