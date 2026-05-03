Антонелли взял поул на ГП Майами Ф-1, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 3-й. Две «Альпин» в Q3

В субботу, 2 мая, на «Международном автодроме Майами» состоялась квалификация четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Майами. Поул завоевал гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Второе время у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Третий — Шарль Леклер из «Феррари».

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») 1:27.798.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:27.964.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 1:28.143.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.183.

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:28.197.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:28.319.

7. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:28.500.

8. Франко Колапинто («Альпин») — 1:28.762.

9. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:28.789.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 1:28.810.

После второго сегменте выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:29.439.

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:29.499.

13. Оливер Берман («Хаас») — 1:29.567.

14. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:29.568.

15. Эстебан Окон («Хаас») — 1:29.772.

16. Алекс Албон («Уильямс») — 1:29.946.

После первого сегмента выбыли:

17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:30.133.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:31.098.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:31.164.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:31.629.

21. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:31.967.

22. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:33.737.