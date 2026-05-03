Антонелли — о поуле: очень доволен, как мы отыгрались после спринта

19-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал поул на Гран-при Майами. Итальянский гонщик опередил Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и Шарля Леклера из «Феррари».

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345

«Отличный день — снова взять поул. Начало было непростым: спринт сложился не в нашу пользу, но я очень доволен тем, как мы отыгрались. На последнем круге в третьем сегменте я немного перегнул с атакой, но первого круга оказалось достаточно, и я этому очень рад.

Надеюсь, завтра получится что-то особенное. Было бы здорово не потерять позиции, но мы сделаем всё возможное. Этот уикенд складывается для нас непросто, но мы держим всё под контролем и выжимаем максимум из машины, так что я доволен», — сказал Антонелли в эфире Sky Sports.

