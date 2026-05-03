«Появился свет в конце тоннеля». Ферстаппен о втором месте в квалификации Гран-при Майами

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345

«Машина в предыдущих гонках была не лучшей, но и со своей стороны я не чувствовал себя комфортно с её поведением. За последние недели команда работала на пределе, чтобы привезти обновления и сделать машину более удобной для меня во многих аспектах. И это действительно дало результат — я снова чувствую контроль над машиной, могу сильнее атаковать. Обновления работают.

Стартовать с первого ряда — это намного лучше, чем я ожидал перед этим уикендом. Для начала нужно хорошо стартовать, с этим в этом году у меня не всё получалось. Посмотрим, что будет с погодой. Но я уже очень доволен тем, где мы сейчас находимся. Появился свет в конце тоннеля, и мы можем продолжать давить и пытаться ещё сократить отставание.

Темп в гонке в спринте выглядел неплохо, когда я ехал в чистом воздухе. Но завтра будет совсем другой день», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.

