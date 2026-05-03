Леклер раскрыл причину, помешавшую побороться за поул в Майами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результат в квалификации Гран-при Майами и рассказал, что помешало ему побороться за поул-позицию. Монегаск будет стартовать с третьего места.

«Мы ехали на пределе. Сегодня и в целом по ходу уикенда нам просто не хватало скорости. Мы привезли серьёзный пакет обновлений, он нам помог, но всё ещё есть отдельные моменты, где нужно немного прибавить.

Квалификация получилась очень сложной. Ветер немного менялся от попытки к попытке, из-за этого машина вела себя по-разному, особенно в 11-м и 12-м поворотах. Разница между кругами была очень большой, поэтому собрать хороший круг было непросто. Третье место — это хорошая стартовая позиция, и я жду завтрашнюю гонку», — сказал Леклер в эфире Sky Sports.