Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер раскрыл причину, помешавшую побороться за поул в Майами

Леклер раскрыл причину, помешавшую побороться за поул в Майами
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результат в квалификации Гран-при Майами и рассказал, что помешало ему побороться за поул-позицию. Монегаск будет стартовать с третьего места.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345

«Мы ехали на пределе. Сегодня и в целом по ходу уикенда нам просто не хватало скорости. Мы привезли серьёзный пакет обновлений, он нам помог, но всё ещё есть отдельные моменты, где нужно немного прибавить.

Квалификация получилась очень сложной. Ветер немного менялся от попытки к попытке, из-за этого машина вела себя по-разному, особенно в 11-м и 12-м поворотах. Разница между кругами была очень большой, поэтому собрать хороший круг было непросто. Третье место — это хорошая стартовая позиция, и я жду завтрашнюю гонку», — сказал Леклер в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
Антонелли взял поул на ГП Майами Ф-1, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 3-й. Две «Альпин» в Q3
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android