Антонелли повторил достижение Сенны и Шумахера по первым поулам в Формуле-1

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли повторил статистическое достижение Айртона Сенны и Михаэля Шумахера. Наряду с легендарными бразильцем и немцем итальянский пилот «Мерседеса» стал всего лишь третьим в истории, кто завоевал три своих первых поул-позишен в Формуле-1 подряд.

Сенна побеждал в квалификациях на Гран-при Португалии, Сан-Марино и Монако 1985 года. Шумахер становился быстрейшим в квалификациях Гран-при Монако, Испании и Канады 1995 года. Ни Айртону, ни Михаэлю не удалось продлить свои серии до четвёртого поула кряду, так что если Антонелли победит в квалификации Гран-при Канады, то установит новый рекорд Формулы-1.