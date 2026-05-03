Алонсо: только у «Феррари» есть роскошь в лице безлимитных тестов «Пирелли»

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо указал на потенциальное преимущество гонщиков «Феррари», если воскресная гонка Гран-при Майами пройдёт в дождевых условиях. По словам Алонсо, «Скудерии» может сильно помочь недавнее участие в тестах дождевых шин «Пирелли».

«Посуху у нас шансов нет, на мокрой трассе, вероятно, тоже. Но ты никогда не знаешь, что может случиться, когда мокро. Это будет первый раз, когда эти машины окажутся на мокром асфальте. Только у „Феррари“ есть роскошь в лице безлимитных тестов с „Пирелли“. Мы не „Феррари“, так что будем учиться на трассе», — приводит слова Алонсо AS.