Тото Вольф отреагировал на заметный проигрыш Расселла Антонелли в квалификации

Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал не слишком выразительное выступление пилота своей команды Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Майами. Расселл занял пятое место, уступив взявшему поул Андреа Кими Антонелли четыре десятые.

«Джордж сказал мне, что у него проблемы на определённых трассах. Вот здесь очень гладкий асфальт. Это почти как теннисист, который хорош на грунте, но смотрится средне на харде.

По ходу квалификации он отыгрался и ему лишь капельку не хватило до третьей позиции. Так что я очень рад видеть его прогресс по ходу квалификации на трассе, где он не чувствует себя на сто процентов комфортно", — приводит слова Вольфа Sky Sports.

