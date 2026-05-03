Норрис: это не мы плохо выполнили работу. Это другие плохо отработали вчера

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал четвёртый результат в основной квалификации Гран-при Майами Формулы-1.

«В квалификации стало чуть ветренее, температура была другой, но ситуация одинакова для всех. У обеих машин было больше проблем, чем накануне. Нам нужно понять, почему.

Это не мы плохо выполнили работу. Это другие плохо отработали вчера, а сегодня сделали всё так, как должны. «Мерседес» быстрее нас, и я думаю, что мы очень-очень хорошо поработали вчера, а вот сегодня столкнулись с реальностью. Думаю, мы все были удивлены, как быстры оказались вчера. Сегодня сложилось по-другому.

Гонка? Мы хорошо прежде стартовали, а у «Феррари» в целом лучшие старты. Мне бы хотелось, чтобы было сухо, так попроще. Гонка обещает стать для всех испытанием. Есть много возможностей и шансов продвинуться вперёд. «Мерседес», вероятно, должен оторваться, но, надеюсь, мы сможем побороться с парнями вокруг нас", — приводит слова Норриса BBC.