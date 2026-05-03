Джордж Расселл подробно объяснил, почему слабо выступает на Гран-при Майами

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл объяснил свою невыразительную форму на Гран-при Майами Формулы-1. В основной квалификации британский пилот занял пятое место.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345

«Просто у меня проблемы на трассах, где низкое сцепление — здесь, в Зандворте, в Бразилии. В прошлом году было так же. Это то, над чем я хочу поработать, но я бы сказал, что вот эти три трассы для меня отличаются от остальных.

Но я не думаю о минимизации потерь — я собираюсь выжать максимум. Мы видели, что при старте гонки всё может поменяться за первую пару сотню метров. Просто я сейчас не в прекрасной форме. Но это только начало сезона, трасса правда очень плохая для меня. Я просто хочу добраться до трасс, где я раскрываюсь.

Я пилотирую довольно плавно, это всегда было моим стилем. А на таких трассах ты должен быть доволен, когда машина скользит. Мне нравится ехать на грани, но когда тебя болтает, идёт то избыточная поворачиваемость, то недостаточная… Но ситуация одинакова для всех", — приводит слова Расселла BBC.

