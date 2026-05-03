Хэмилтон: есть ощущения шага вперёд, оптимистично настроен на завтра

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Майами. Семикратный чемпион мира проиграл ставшему третьим Шарлю Леклеру менее двух десятых секунды.
«В квалификации машина была гораздо лучше, так что не думаю, что у нас были какие-то проблемы. Она была в лучшей форме за уикенд. Мы изменили машину, и я был намного более доволен. Хотелось бы начать уикенд с таким балансом! Во втором сегменте всё смотрелось очень неплохо, а в третьем у меня возникла проблема с тем, чтобы выжать всё.
Думаю, команда здорово поработала над подготовкой обновлений, я очень благодарен им. Дальше будет больше. Считаю, из того, чем мы сейчас располагаем, можно извлечь больше. Всё ещё проигрываем на прямых, но, думаю, в этой сессии мы сильно прибавили. Есть ощущения шага вперёд, оптимистично настроен на завтра", — приводит слова Хэмилтона BBC.
- 3 мая 2026
-
01:43
-
01:38
-
01:34
-
01:27
-
01:19
-
01:14
-
01:02
-
00:58
-
00:46
-
00:37
-
00:29
-
00:10
- 2 мая 2026
-
23:58
-
23:33
-
22:45
-
22:21
-
22:09
-
21:52
-
21:28
-
21:13
-
21:07
-
20:31
-
20:23
-
20:11
-
19:44
-
19:22
-
19:02
-
18:54
-
18:44
-
18:30
-
18:25
-
18:14
-
18:00
-
17:51
-
16:26