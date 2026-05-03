Хэмилтон: есть ощущения шага вперёд, оптимистично настроен на завтра

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Майами. Семикратный чемпион мира проиграл ставшему третьим Шарлю Леклеру менее двух десятых секунды.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345

«В квалификации машина была гораздо лучше, так что не думаю, что у нас были какие-то проблемы. Она была в лучшей форме за уикенд. Мы изменили машину, и я был намного более доволен. Хотелось бы начать уикенд с таким балансом! Во втором сегменте всё смотрелось очень неплохо, а в третьем у меня возникла проблема с тем, чтобы выжать всё.

Думаю, команда здорово поработала над подготовкой обновлений, я очень благодарен им. Дальше будет больше. Считаю, из того, чем мы сейчас располагаем, можно извлечь больше. Всё ещё проигрываем на прямых, но, думаю, в этой сессии мы сильно прибавили. Есть ощущения шага вперёд, оптимистично настроен на завтра", — приводит слова Хэмилтона BBC.

