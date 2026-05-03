Предварительная стартовая решётка Гран-при Майами Формулы-1

Сразу после квалификации Гран-при Майами Формулы-1 ни один из пилотов не получил штрафов от судей — соответственно, на данный момент предварительная стартовая решётка воскресной гонки соответствует итогам квалификации.

Формула-1. Гран-при Майами. Предварительная стартовая решётка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») —

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

7. Оскар Пиастри («Макларен»)

8. Франко Колапинто («Альпин»)

9. Исак Хаджар («Ред Булл»)

10. Пьер Гасли («Альпин»)

11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

13. Оливер Берман («Хаас»)

14. Карлос Сайнс («Уильямс»)

15. Эстебан Окон («Хаас»)

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

20. Валттери Боттас («Кадиллак»)

21. Серхио Перес («Кадиллак»)

22. Габриэл Бортолето («Ауди»).