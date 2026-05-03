Вольф: прогресс — в прошлом Антонелли оказался бы в стене, а теперь просто упустил круг

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал поул-позишен Андреа Кими Антонелли в квалификации Гран-при Майами.

«Его первый круг был действительно особенным, он был на три десятые впереди следующей машины. Но затем он обрёл уверенность и переатаковал. Но вот он таков. Все равно прогресс, потому что в прошлом он бы оказался в стене, а теперь просто упустил круг. Теперь он просто показывает свою скорость, и очень приятно это видеть.

Знаете, веря в Кими, ты можешь выглядеть или как дурак, или хорошо. Думаю, наша молодёжная программа работает тщательно, и вы можете видеть по его траектории в младших сериях, от мини-картов до Формулы-2, какой у него был темп, скорость. После этого просто нужно развитие, которым мы его обеспечивали в прошлом году. Нужно было совершать ошибки. Дальше — больше", — приводит слова Вольфа Sky Sports.