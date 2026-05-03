Вольф: прогресс — в прошлом Антонелли оказался бы в стене, а теперь просто упустил круг

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал поул-позишен Андреа Кими Антонелли в квалификации Гран-при Майами.
«Его первый круг был действительно особенным, он был на три десятые впереди следующей машины. Но затем он обрёл уверенность и переатаковал. Но вот он таков. Все равно прогресс, потому что в прошлом он бы оказался в стене, а теперь просто упустил круг. Теперь он просто показывает свою скорость, и очень приятно это видеть.
Знаете, веря в Кими, ты можешь выглядеть или как дурак, или хорошо. Думаю, наша молодёжная программа работает тщательно, и вы можете видеть по его траектории в младших сериях, от мини-картов до Формулы-2, какой у него был темп, скорость. После этого просто нужно развитие, которым мы его обеспечивали в прошлом году. Нужно было совершать ошибки. Дальше — больше", — приводит слова Вольфа Sky Sports.
- 3 мая 2026
-
01:43
-
01:38
-
01:34
-
01:27
-
01:19
-
01:14
-
01:02
-
00:58
-
00:46
-
00:37
-
00:29
-
00:10
- 2 мая 2026
-
23:58
-
23:33
-
22:45
-
22:21
-
22:09
-
21:52
-
21:28
-
21:13
-
21:07
-
20:31
-
20:23
-
20:11
-
19:44
-
19:22
-
19:02
-
18:54
-
18:44
-
18:30
-
18:25
-
18:14
-
18:00
-
17:51
-
16:26