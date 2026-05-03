Старт Гран-при Майами официально перенесён на 20:00 мск

Организаторы Гран-при Майами официально объявили о переносе времени старта гонки Формулы-1, которая состоится в воскресенье, 3 мая.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Не началось

«После совещания, прошедшего с участием ФИА, FOM и промоутеров Гран-при Майами, принято решение перенести старт гонки на 13:00 по местному времени в связи с прогнозом погоды, согласно которому ожидаются сильные ливни во второй половине дня», — говорится в официальном заявлении ФИА.

Таким образом, гонка стартует в 20:00 мск.

Решение было принято для того, чтобы свести к минимуму возможное влияние погоды на гонку и обеспечить максимально широкий временной диапазон для проведения Гран-при Майами в лучших условиях, а также обеспечить безопасность гонщиков, болельщиков, команд и сотрудников.

Кроме того, старт воскресной гонки Формулы-2 также перенесён на более ранее время. Прогревочный круг стартует в 9:25 по местному времени — 16:25 мск.

