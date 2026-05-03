Исак Хаджар может получить дисквалификацию в квалификации Гран-при Майами Ф-1

21-летний франко-алжирский гонщик Исак Хаджар из команды Формулы-1 «Ред Булл» может быть дисквалифицирован в квалификации Гран-при Майами, о чём сообщили стюарды ФИА.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345

«После квалификации были проведены проверки легальности элементов на автомобиле №06. Левая и правая части основания днища выступали на 2 мм за пределы принятых размеров. Поскольку это не соответствует статье C3.5.5 Технического регламента Формулы-1, я передаю данный вопрос на рассмотрение стюардам. Гонщик и представитель команды обязаны явиться к стюардам в 7:00 (15:00 мск) в воскресенье, 3 мая 2026 года, в связи с нижеуказанным инцидентом», — говорится в заявлении ФИА.

