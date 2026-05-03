Идиятулин выиграл квалификацию первого этапа нового сезона RDS GP
Новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) стартовал в Подмосковье в первый майский уикенд — квалификационные заезды на трассе Moscow Raceway официально открыли главный чемпионат страны по дрифту образца 2026 года. По итогам субботних результатов были определены участники парных заездов стадии ТОП-32, которая пройдёт в воскресенье, 3 мая.

Высочайший уровень борьбы задали участники первой же группы пилотов, открывавших квалификацию. Спортсмены с ходу смогли показывать проезды, которые судьи оценили на 90 баллов и выше. В итоге по результатам всей квалификации в престижный, хоть и неофициальный «клуб 90+», вошли сразу 20 гонщиков. Сильнейшим из них оказался Дамир Идиятулин — на конфигурации Moscow Raceway представитель команды Fresh Racing в третий раз в карьере смог проехать лучшую попытку на максимально возможные 100 баллов.

В шаге от своей первой квалификационной победы в Гран-При РДС остановился Пётр Бородин. Пилот из Казахстана, который в 2025 году дебютировал в RDS GP, лучшим проездом удостоился от судей 96,5 балла. Этого не хватило, чтобы превзойти Идиятулина, но оказалось достаточно, чтобы опередить напарника по Takayama Forward Auto Георгия Чивчяна с результатом 95,5 балла. Столько же от судей получил дебютант Российской Дрифт Серии Томас Кайли — ирландский пилот Fresh Racing с первой же попытки смог ворваться в топ-5 сильнейших пилотов квалификации, опередив вице-чемпиона Антона Козлова из Carville Racing (95 баллов).

Томас Кайли

Фото: Пресс-служба РДС

Действующий двукратный чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев («Systeme Electric Одержимые Моторспорт») в лучшем проезде заслужил от судей оценки 94,5 балла, пилот Takayama Forward Auto Тимофей Добровольский проехал на 93,5 балла, а сразу четыре спортсмена — новобранец Fresh Racing Сергей Кузнецов, новоиспечённые напарники по «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» Илья Попов и Евгений Лосев, а также лучший представитель Lukoil Racing Drift Team Данила Воробьёв — квалифицировались на 92,5 балла каждый.

Пройти квалификационный отбор, несмотря на собственные ошибки и проблемы с техникой, смогли все вышедшие на старт пилоты. Не повезло лишь Антону Дмитриенко, который из-за фатальной поломки мотора оформил технический сход ещё до квалификации.

Фото: Пресс-служба РДС

Гран-При РДС 2026. 1-й этап. Moscow Raceway. ТОП-32:
Дамир Идиятулин — bye run;
Владислав Ерофеев — Иван Пальмин;
Сергей Кузнецов — Чарльз Нг;
Илья Попов — Артур Зелёный;
Томми Кайли — bye run;
Андрей Астапов — Анатолий Щербак;
Антон Козлов — Дмитрий Путилин;
Владислав Попов — Артём Лейтис;
Пётр Бородин — bye run;
Антон Клямко — Михаил Давидянц;
Тимофей Добровольский — Руслан Арефьев;
Данила Воробьёв — Денис Мигаль;
Георгий Чивчян — bye run;
Роман Тиводар — Григорий Гусев;
Аркадий Цареградцев — Илья Фёдоров;
Евгений Лосев — Дмитрий Щербина.

Борьба на первом этапе Гран-При Российской Дрифт Серии продолжится 3 мая, когда на трассе Moscow Raceway начнутся официальные парные заезды. Воскресенье пройдёт под знаком дуэлей, начиная со стадии ТОП-32 и вплоть до финала, по итогам которых будут определены призёры и победитель первого уикенда большого дрифта в 2026 году. Прямая трансляция парных заездов будет доступна на RDS TV по подписке.

