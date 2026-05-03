Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо ответил, когда «Астон Мартин» поборется за выход во второй сегмент

Фернандо Алонсо ответил, когда «Астон Мартин» поборется за выход во второй сегмент
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») после квалификации Гран-при Майами ответил, когда его коллектив сможет бороться за выход во второй сегмент.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345

— Когда можно будет сделать следующий шаг с обновлениями, чтобы бороться хотя бы за выход во второй сегмент?
— После лета. Я надеюсь, после лета, но не раньше 14-й гонки. Нет смысла привозить на трассу обновления, которые помогут отыграть 0.2-0.4 с., потому что это не преобразуется в хорошие результаты — нам не хватает секунды до впереди идущей машины. Нужна стратегия с учётом потолка расходов, и таков был план с самого начала. Пока ты не поймёшь проблемы и не решишь их одну за другой, трудно обрести уверенность в следующем шаге по производительности.

Для нас уже облегчение видеть, что снижение вибраций, ожидавшееся в Японии, подтвердилось на трассе. 17-е место в квалификации с отставанием на секунду от машины впереди, так что мы всё ещё довольно далеко. Надёжность и вибрации значительно улучшились, и это самое позитивное за уикенд — вся работа с вибрациями. Мы решили эту задачу, потому что теперь машина ведёт себя нормально. Не будет проблем и опасений по поводу завершения гонки, — приводит слова Алонсо AS.

Материалы по теме
Формула-1 вернулась мощным выстрелом «Макларена»! Норрис ещё поборется за титул?
Формула-1 вернулась мощным выстрелом «Макларена»! Норрис ещё поборется за титул?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android