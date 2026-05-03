Фернандо Алонсо ответил, когда «Астон Мартин» поборется за выход во второй сегмент

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») после квалификации Гран-при Майами ответил, когда его коллектив сможет бороться за выход во второй сегмент.

— Когда можно будет сделать следующий шаг с обновлениями, чтобы бороться хотя бы за выход во второй сегмент?

— После лета. Я надеюсь, после лета, но не раньше 14-й гонки. Нет смысла привозить на трассу обновления, которые помогут отыграть 0.2-0.4 с., потому что это не преобразуется в хорошие результаты — нам не хватает секунды до впереди идущей машины. Нужна стратегия с учётом потолка расходов, и таков был план с самого начала. Пока ты не поймёшь проблемы и не решишь их одну за другой, трудно обрести уверенность в следующем шаге по производительности.

Для нас уже облегчение видеть, что снижение вибраций, ожидавшееся в Японии, подтвердилось на трассе. 17-е место в квалификации с отставанием на секунду от машины впереди, так что мы всё ещё довольно далеко. Надёжность и вибрации значительно улучшились, и это самое позитивное за уикенд — вся работа с вибрациями. Мы решили эту задачу, потому что теперь машина ведёт себя нормально. Не будет проблем и опасений по поводу завершения гонки, — приводит слова Алонсо AS.