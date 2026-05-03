«Нужно сделать вёсла». Пиастри — о возможной дождевой гонке Гран-при Майами

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри («Макларен») высказался по поводу возможной дождевой гонки Гран-при Майами.

«Думаю, нужно будет сделать вёсла. Посмотрим, что получим. Если будет дождь, это внесёт много неожиданных сложностей. Никто толком не пилотировал эти машины под дождём, и никто не знает, как они себя поведут. Надеюсь, мы окажемся на правильной стороне.

В случае дождя нам будет очень тяжело. С точки зрения пилотирования машины это не будет сильно отличаться от того, что у нас было раньше. Всё будет зависеть от того, что произойдёт с силовой установкой, как ты получаешь мощность, где ты её получаешь — это в руках компьютера. Нужно просто убедиться, что всё происходит примерно так, как мы ожидаем. Очевидно, что допустимая погрешность в дождь крайне мала», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

