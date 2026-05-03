Браун — о переходе Ламбьязе: «Мерседес», когда Хэмилтон уходил, начал отсекать информацию

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался по поводу перехода гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе из «Ред Булл» в британский коллектив.

— И, очевидно, должны быть информационные барьеры между любыми знаниями, которые он передаст вам или которые он может получить от «Макларена» за это время?

— Да, это точно создаёт неудобства. Если бы у меня в гоночной команде был кто-то, кто, по моей информации, уходит… Например, гонщик. Мы наблюдали уже подобное. Вспомните, когда Льюис переходил в «Феррари», объявил об этом рано, то в какой-то момент «Мерседес», что вполне понятно, начал отсекать информацию, которой он мог бы владеть. И так устроен бизнес, — сказал Браун в эфире Sky Sports.