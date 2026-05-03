«В 2031-м у ФИА будут полномочия». Бен Сулайем заявил, что вернёт в Формулу-1 двигатели V8

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем заявил, что вернёт в Формулу-1 двигатели V8.

«V8? О да, это грядёт. В конце концов, это вопрос времени. В 2031 году у ФИА будут полномочия сделать это без каких-либо голосов со стороны PUM [производителей силовых установок]. Таков регламент. Но мы хотим сделать это на год раньше, о чём сейчас все [внешние стороны] просят. Когда вы пытаетесь сказать им [производителям] о необходимости этого, они отвечают «Нет», но что должно случиться, то случится, и власть вернётся к ФИА.

Причины? Давайте не будем говорить о технической стороне. Давайте поговорим о цели этого. Миссия будет заключаться в меньшей сложности, не так, как сейчас. Когда MGU-H был раньше, он служил определённой цели, но ни один из производителей не извлёк выгоды из него в реальном мире. Теперь, только с MGU-K, это тот же двигатель. Он турбированный, 1,6 литра.

Возвращение V10? Я чувствую, что V10… если я спрошу любого из производителей, которые сейчас в Формуле-1, производят ли они автомобили с V10, а ведь была эпоха, когда у многих машин были такие двигатели, то они мне ответят нет. Самый популярный и самый простой в работе — V8. Вы получаете звук, меньшую сложность, лёгкий вес. Вы услышите об этом очень скоро, и он будет с очень, очень незначительной электрификацией, но основным будет двигатель. Это будет не так, как сейчас, с распределением 46-54. Электрической мощности будет минимум.

V8, вы видите его [в дорожных машинах] у «Феррари», «Мерседеса», «Ауди», «Кадиллака». Вы видите его у большинства производителей, и это даёт вам простую машину. Так что я нацелен на 2030 год. И часть производителей хочет, чтобы это произошло. Но, допустим, производители не [проголосуют] за, тогда ещё один год — и это будет сделано. Дело не в том, нужна ли мне их поддержка. Нет, это будет внедрено. V8 грядёт», — приводит слова бен Сулайема RacingNews365.