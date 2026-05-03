«Знает что-то, чего не знаю я». Браун — о словах Мекиса про роль Ламбьязе в «Макларене»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун отреагировал на слова босса команды Формулы-1 «Ред Булл» Лорана Мекиса, который заявил, что Джанпьеро Ламбьязе после прихода в британскую команду станет её руководителем.

— Очевидно, он знает что-то, чего не знаю я. У меня уже есть руководитель, и он отличный. У меня лучший руководитель на пит-лейне — Андреа Стелла. Так что я не мог бы быть счастливее.

— Возможно, небольшая неточность перевода, но я думаю, все его очень уважают.

— Безусловно.

— Считаете ли вы это ещё одним успехом? Вы привлекаете лучших людей в «Макларен»?

— Знаете, моя работа как генерального директора — привлекать лучшие таланты, мыслить на перспективу, чтобы добиться максимальной силы на пит-уолле, на заводе и в проектировании, как бы то ни было. Итак, Андреа проделал фантастическую работу, как и наша техническая команда. А Джи-Пи [Ламбьязе] — огромный, огромный талант. Поэтому когда представилась возможность усилить нашу гоночную команду, мы именно это и сделаем — будь то гонщик, инженер, стратег, неважно. Так что я очень рад, что он присоединится к нам, — сказал Браун в эфире Sky Sports.