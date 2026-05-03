Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Исак Хаджар дисквалифицирован из квалификации Гран-при Майами Формулы-1

Исак Хаджар дисквалифицирован из квалификации Гран-при Майами Формулы-1
Комментарии

21-летний франко-алжирский Исак Хаджар, представляющий команду Формулы-1 «Ред Булл», получил дисквалификацию в квалификации Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345

«Автомобиль №6 исключён из результатов квалификации. Стюарды заслушали представителей команды автомобиля №6 (Исак Хаджар). Они не оспаривали выводы технического делегата о том, что части левой и правой частей основания днища выступали на 2 мм за пределы разрешённого объёма правилами. Это является нарушением статьи C3.5.5 Технического регламента ФИА», — говорится в заявлении стюардов, опубликованного ФИА.

Исак будет допущен до выступления в основной гонки, но начнёт её с последнего места стартовой решётки.

Материалы по теме
«Знает что-то, чего не знаю я». Браун — о словах Мекиса про роль Ламбьязе в «Макларене»
Материалы по теме
Антонелли и Ферстаппен начнут ГП Майами Ф-1 с первого ряда! У Расселла снова проблемы
Антонелли и Ферстаппен начнут ГП Майами Ф-1 с первого ряда! У Расселла снова проблемы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android