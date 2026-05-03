Исак Хаджар дисквалифицирован из квалификации Гран-при Майами Формулы-1

21-летний франко-алжирский Исак Хаджар, представляющий команду Формулы-1 «Ред Булл», получил дисквалификацию в квалификации Гран-при Майами.

«Автомобиль №6 исключён из результатов квалификации. Стюарды заслушали представителей команды автомобиля №6 (Исак Хаджар). Они не оспаривали выводы технического делегата о том, что части левой и правой частей основания днища выступали на 2 мм за пределы разрешённого объёма правилами. Это является нарушением статьи C3.5.5 Технического регламента ФИА», — говорится в заявлении стюардов, опубликованного ФИА.

Исак будет допущен до выступления в основной гонки, но начнёт её с последнего места стартовой решётки.