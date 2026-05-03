«Лучшее, что было за весь 2026-й». Норрис — о выезде на «Нюрбургринге»

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался по поводу своего выезда на трассу «Нюрбургринг» весной этого года.

«Честно говоря, это было самое весёлое, что у меня было за весь год. Было очень весело. Также потому что это уникальная трасса — годами гонял на ней в Gran Turismo и iRacing, на симуляторе. Это одна из тех трасс, которую каждый хочет проехать, будь то гонщик или нет.

Всегда приятно приехать и сделать это, потому что она такая уникальная. Мне кажется, ты можешь сделать это на любой машине и, вероятно, получить массу удовольствия. Даже на «Макларене» страшно и весело, но мне было приятно, что смог сделать одну из таких вещей. Сколько бы лет я ни был в Формуле-1, бесчисленное количество раз был на «Нюрбургринге», но это была моя первая возможность действительно выехать на «Нордшляйфе» и проехать. Пересмотрел все онборды, я уже знал трассу наизусть. Мне казалось, знаю трассу», — приводит слова Норриса RacingNews365.

