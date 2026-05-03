Главная Авто Новости

На автодроме в Майами, где пройдёт гонка Формулы-1, началась гроза

На международном автодроме в Майами, где в воскресенье, 3 мая, состоится очередной Гран-при Формулы-1 сезона-2026, началась гроза, о чём сообщили сразу несколько зарубежных изданий и журналистов.

«По пути на трассу уже начинается ливень и гроза», — написал корреспондент Калум Николас в социальной сети Х.

А позже в социальных сетях появились кадры экранов в Майами, где появилось предупреждение о начале грозы и просьбе зайти в помещения.

Согласно американскому нормативно-правовому акту в случае начала грозы на мероприятии, проходящем под открытым небом, оно незамедлительно останавливается, а все его участники, включая зрителей, должны быть размещены в помещениях во избежание трагедии. Таким образом, в случае грозы во время гонки она будет прервана красными флагами, болиды не просто вернутся на пит-лейн и разместятся там, все команды должны будут завезти автомобили в боксы.

Основная гонка Формулы-1 вместо 23:00 мск была перенесена на 20:00.

