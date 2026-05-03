Хорнера рассматривают в качестве руководителя MotoGP — SoyMotor

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер может продолжить карьеру вне Формулы-1 и занять пост руководителя серии MotoGP, сообщает испанское издание SoyMotor.

Как сообщает источник, Хорнер входит в список кандидатов Liberty Media на должность CEO MotoGP. Эти слухи усилились после его недавнего визита на этап в Хересе, где британец активно общался с представителями паддока. По ходу уикенда Хорнер был замечен вместе со Стефано Доменикали, посетил боксы «Хонды», где пообщался с президентом HRC Кодзи Ватанабе.

Интерес к кандидатуре Хорнера объясняется текущими изменениями в структуре чемпионата. После покупки Liberty Media 86% акций Dorna, владевшей коммерческими правами MotoGP, серия переживает серьёзную трансформацию. На данный момент пост CEO по-прежнему занимает Кармело Эспелета, который руководит чемпионатом с 1998 года.

Кристиан Хорнер посетил этап MotoGP в Хересе
