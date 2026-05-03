«Больше не чувствую себя пассажиром в болиде». Ферстаппен похвалил обновления «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал работу обновлений после квалификации Гран-при Майами. Нидерландец в гонке будет стартовать со второй позиции.

«Многим доволен в болиде. До уикенда у нас просто куча вещей не работала. Поэтому было важно собрать машину воедино. Мы поменяли несколько вещей в болиде, управлять им стало намного комфортнее. Чувствую гораздо больше уверенности и больше не ощущаю себя пассажиром.

Даже вчера это было заметно. В спринте всё прошло неплохо — я наконец мог держаться за машинами впереди, а не смотреть, как они уезжают и исчезают. Потом сделали небольшие изменения перед квалификацией, похоже, это снова немного помогло. Стартовать с первого ряда после того, как на прошлом этапе мы проигрывали больше секунды — просто невероятно.

Это огромная работа. Мы, конечно, были недовольны тем, что происходило в предыдущих гонках. Но видно, что все работали на пределе, чтобы разобраться в проблемах, нашли решения. Очень круто видеть эту командную работу.

А с моей стороны — когда машина становится более собранной, у меня появляется больше уверенности, могу сильнее атаковать. Тогда я просто стараюсь выжать из неё максимум», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.