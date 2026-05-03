Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Больше не чувствую себя пассажиром в болиде». Ферстаппен похвалил обновления «Ред Булл»

«Больше не чувствую себя пассажиром в болиде». Ферстаппен похвалил обновления «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал работу обновлений после квалификации Гран-при Майами. Нидерландец в гонке будет стартовать со второй позиции.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345

«Многим доволен в болиде. До уикенда у нас просто куча вещей не работала. Поэтому было важно собрать машину воедино. Мы поменяли несколько вещей в болиде, управлять им стало намного комфортнее. Чувствую гораздо больше уверенности и больше не ощущаю себя пассажиром.

Даже вчера это было заметно. В спринте всё прошло неплохо — я наконец мог держаться за машинами впереди, а не смотреть, как они уезжают и исчезают. Потом сделали небольшие изменения перед квалификацией, похоже, это снова немного помогло. Стартовать с первого ряда после того, как на прошлом этапе мы проигрывали больше секунды — просто невероятно.

Это огромная работа. Мы, конечно, были недовольны тем, что происходило в предыдущих гонках. Но видно, что все работали на пределе, чтобы разобраться в проблемах, нашли решения. Очень круто видеть эту командную работу.

А с моей стороны — когда машина становится более собранной, у меня появляется больше уверенности, могу сильнее атаковать. Тогда я просто стараюсь выжать из неё максимум», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.

Материалы по теме
Антонелли и Ферстаппен начнут ГП Майами Ф-1 с первого ряда! У Расселла снова проблемы
Антонелли и Ферстаппен начнут ГП Майами Ф-1 с первого ряда! У Расселла снова проблемы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android