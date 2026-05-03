Хэмилтон заявил, что обновления «Феррари» не дали такого эффекта, как у конкурентов

Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал работу обновлений команды перед Гран-при Майами.

«Команда проделала огромную работу, чтобы привезти эти обновления. Это шаг вперёд, но и другие его тоже сделали. Я слышал, что «Макларен» привёз обновления, которые сработали даже лучше, чем они ожидали. У нас такого эффекта нет.

Они делают что-то по-другому — «Мерседес», «Макларен» и «Ред Булл» используют иной подход к переднему крылу по сравнению с нами. Нужно это изучить и понять, можем ли мы что-то улучшить.

Речь о концепции. Если посмотреть на их крыло и на наше, видно, что оно отличается. Не уверен, в этом ли вся причина, но мне интересно, что именно такая концепция даёт. Потому что у других она иная, команды прибавили в скорости», — приводит слова Хэмилтона издание Crash.net.

