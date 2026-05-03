Источник: Браун и Мекис провели встречу на фоне напряжённости из-за Ламбьязе

В паддоке Формулы-1 состоялась встреча генерального директора «Макларена» Зака Брауна и руководителя «Ред Булл» Лорана Мекиса на фоне возникшей напряжённости между командами, сообщает журналист Эрик ван Харен на своей странице в социальной сети X.

Брауна заметили входящим в гостеприимство «Ред Булл» перед Гран-при Майами. По информации источника, причиной разногласий стали публичные заявления сторон о будущем гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, который покинет австрийскую команду после 2027 года.

Ранее Мекис заявил, что после возможного перехода в «Макларен» Ламбьязе может возглавить гоночное направление команды вместо текущего руководителя Андреа Стеллы. Эти слова вызвали реакцию со стороны Брауна, который отметил, что, возможно, Мекис располагает информацией, которой нет у него самого.