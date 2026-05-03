Финальная стартовая решётка Гран-при Майами Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала финальную стартовую решётку четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне 2026 года — Гран-при Майами. По решению федерации был дисквалифицирован Исак Хаджар. Француз должен был стартовать с последнего места, однако начнёт гонку с пит-лейна из-за штрафа после замены накопителя энергии и блока управляющей электроники, которые стали четвёртыми по ходу сезона.

Формула-1. Гран-при Майами. Финальная стартовая решётка:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Шарль Леклер («Феррари»).

4. Ландо Норрис («Макларен»).

5. Джордж Расселл («Мерседес»).

6. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

7. Оскар Пиастри («Макларен»).

8. Франко Колапинто («Альпин»).

9. Пьер Гасли («Альпин»).

10. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

12. Оливер Берман («Хаас»).

13. Карлос Сайнс («Уильямс»).

14. Эстебан Окон («Хаас»).

15. Алекс Албон («Уильямс»).

16. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

19. Валттери Боттас («Кадиллак»).

20. Серхио Перес («Кадиллак»).

21. Габриэл Бортолето («Ауди»).

Питлейн: Исак Хаджар («Ред Булл»).