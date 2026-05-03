Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Финальная стартовая решётка Гран-при Майами Формулы-1

Финальная стартовая решётка Гран-при Майами Формулы-1
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала финальную стартовую решётку четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне 2026 года — Гран-при Майами. По решению федерации был дисквалифицирован Исак Хаджар. Француз должен был стартовать с последнего места, однако начнёт гонку с пит-лейна из-за штрафа после замены накопителя энергии и блока управляющей электроники, которые стали четвёртыми по ходу сезона.

Формула-1. Гран-при Майами. Финальная стартовая решётка:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
3. Шарль Леклер («Феррари»).
4. Ландо Норрис («Макларен»).
5. Джордж Расселл («Мерседес»).
6. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
7. Оскар Пиастри («Макларен»).
8. Франко Колапинто («Альпин»).
9. Пьер Гасли («Альпин»).
10. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
12. Оливер Берман («Хаас»).
13. Карлос Сайнс («Уильямс»).
14. Эстебан Окон («Хаас»).
15. Алекс Албон («Уильямс»).
16. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
19. Валттери Боттас («Кадиллак»).
20. Серхио Перес («Кадиллак»).
21. Габриэл Бортолето («Ауди»).
Питлейн: Исак Хаджар («Ред Булл»).

Материалы по теме
Официально
Исак Хаджар дисквалифицирован из квалификации Гран-при Майами Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android