Ферстаппен — о регламенте: критика остаётся прежней. Думаю, как сделать Формулу-1 лучше

Ферстаппен — о регламенте: критика остаётся прежней. Думаю, как сделать Формулу-1 лучше
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вновь раскритиковал действующие правила после квалификации Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345

«Если в некоторых поворотах даёшь больше газа, потом на прямой машина всё равно замедляется. Не должно быть так, что если ты проходишь поворот на полном газу и выигрываешь время, потом тебя за это наказывают на прямой. От этого нам действительно нужно избавиться. Надеюсь, к следующему году удастся сделать шаг вперёд — больше мощности двигателя и меньше зависимости от батареи. Тогда это получится.

Изменения в правилах не так сильно влияют на общее ощущение от вождения. Сам болид в целом неплох, на нём можно нормально гоняться. Просто нужно уйти от этого соотношения 55/45 и вернуться хотя бы примерно к тому, как было в прошлом регламенте — чтобы доля двигателя составляла около 75–80%. Это было бы очень хорошо.

В следующем году вы точно не увидите 75–80%. Это всегда политическая история, потому что каждый думает, что у него есть какое-то преимущество — или нет. Но я думаю, как сделать Формулу-1 лучше. Моя критика регламента остаётся прежней. Неважно, второй я или восьмой. Но лично для меня и с точки зрения ощущений за рулём сейчас, конечно, немного лучше. Просто это всё равно нужно доработать», — приводит слова Ферстаппена нидерландская редакция RacingNews365.

Что будет делать Ферстаппен, которого взбесила современная Ф-1? 6 вариантов для Макса
