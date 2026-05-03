Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: симулятор уводит меня не туда. Возможно, стоит пока от него отказаться

Хэмилтон: симулятор уводит меня не туда. Возможно, стоит пока от него отказаться
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал результат в квалификации Гран-при Майами. Британец начнёт гонку с шестой позиции.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345

«Мне некомфортно на шестом месте — это не тот результат, к которому стремлюсь. Конечно, я недоволен этим результатом, но рад, что мы внесли изменения и прибавили. Думаю, топ-3, вероятно, был возможен, так что нужно продолжать работать.

Только если бы у меня вчера были те настройки, что сегодня, уже тогда мог поработать с машиной в таком виде, потому что она очень сильно отличалась от спринта и вчерашней сессии. Так что нужно хорошо в этом разобраться. Если честно, мне кажется, симулятор уводит меня не туда. Возможно, стоит пока от него отказаться», — приводит слова Хэмилтона портал F1i.

Материалы по теме
Хэмилтон: есть ощущения шага вперёд, оптимистично настроен на завтра
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android