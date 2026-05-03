Хэмилтон: симулятор уводит меня не туда. Возможно, стоит пока от него отказаться

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал результат в квалификации Гран-при Майами. Британец начнёт гонку с шестой позиции.
«Мне некомфортно на шестом месте — это не тот результат, к которому стремлюсь. Конечно, я недоволен этим результатом, но рад, что мы внесли изменения и прибавили. Думаю, топ-3, вероятно, был возможен, так что нужно продолжать работать.
Только если бы у меня вчера были те настройки, что сегодня, уже тогда мог поработать с машиной в таком виде, потому что она очень сильно отличалась от спринта и вчерашней сессии. Так что нужно хорошо в этом разобраться. Если честно, мне кажется, симулятор уводит меня не туда. Возможно, стоит пока от него отказаться», — приводит слова Хэмилтона портал F1i.
- 3 мая 2026
