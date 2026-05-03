Главная Авто Новости

Боттас проводит 250-й Гран-при Формулы-1 в карьере

Финский пилот «Кадиллака» Валттери Боттас проводит 250-й Гран-при в карьере в Формуле-1. 36-летний гонщик вернулся в чемпионат после годичного перерыва и сейчас выступает за американскую команду, ранее покинув «Кик-Заубер».

Боттас дебютировал в Формуле-1 в 2013 году в составе «Уильямса», где выступал до конца сезона-2016. После этого он перешёл в «Мерседес», заменив завершившего карьеру Нико Росберга, и провёл в составе немецкой команды пять сезонов — до 2021 года. С 2022 года финн выступал за «Альфа Ромео», а затем временно покинул чемпионат, прежде чем вернуться в 2026-м.

За свою карьеру Боттас одержал 10 побед, первую — на Гран-при России 2017 года, последнюю — на этапе в Турции в 2021-м. На его счету также 20 поул-позиций и 67 подиумов. Дважды он завершал сезон на втором месте в общем зачёте.

В текущем сезоне Боттас пока не набрал ни одного очка. Лучший результат финна — 13-е место на Гран-при Китая.

