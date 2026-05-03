Антонелли победил на ГП Майами, оба «Макларена» на подиуме, Ферстаппен — пятый

В воскресенье, 3 мая, на «Международном автодроме Майами» состоялась основная гонка четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Майами. Выиграл гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Второе место занял Ландо Норрис из «Макларена», третьим финишировал его напарник Оскар Пиастри.

Формула-1. Гран-при Майами. Основная гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Джордж Расселл («Мерседес»).

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

6. Шарль Леклер («Феррари»).

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

8. Франко Колапинто («Альпин»).

9. Карлос Сайнс («Уильямс»).

10. Алекс Албон («Уильямс»).

11. Оливер Берман («Хаас»).

12. Габриэл Бортолето («Ауди»).

13. Эстебан Окон («Хаас»).

14. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

16. Серхио Перес («Кадиллак»).

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

18. Вальтери Боттас («Кадиллак»).

19. Нико Хюлькенберг («Ауди») — сошёл.

20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — сошёл.

21. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл.

22. Исак Хаджар («Ред Булл») — сошёл.