«Это только начало». Антонелли — о четвёртой победе подряд

19-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал свою победу на Гран-при Майами.

«Старт был не так плох, как вчера. Я не ожидал, что Шарль затормозит в первом повороте так рано, пытаясь объехать его, я заблокировал свои тормоза. Мне повезло с тем, что произошло во втором повороте, но допустил ошибку в работе с энергией, когда пытался обогнать Шарля и в итоге проиграл позицию Ландо. Гоночный темп был сильным, я мог держаться поблизости. Команда придумала отличную стратегию. Нам удался андеркат, мы вышли вперёд, что было на самом деле не так уж просто.

Это только начало. Впереди долгий путь, упорно работаем. Команда справляется превосходно. Без них меня бы здесь не было, так что благодарен команде и своей семье», — приводит слова Антонелли Sky Sports.