Норрис: смешанные чувства, мы должны были становиться первыми
Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат на Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Смешанные чувства. Мы попали под андеркат — других проблем не возникало. Но мы должны были остановиться первыми. В любом случае снимаю шляпу — «Мерседес» и Кими проехали хорошую гонку. Здесь легко ошибиться на торможении, но Кими не допустил ни одной достаточно крупной, чтобы я мог этим воспользоваться.

Жаль, что не удалось победить, думаю, сегодня это было возможно. Мы пропустили его не из-за темпа — должны признать это. Но в целом это был позитивный уикенд. Изменения правил сыграли роль. Что-то стало лучше, что-то осталось прежним», — приводит слова Норриса Sky Sports.

