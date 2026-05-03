Норрис: смешанные чувства, мы должны были становиться первыми

Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат на Гран-при Майами.

«Смешанные чувства. Мы попали под андеркат — других проблем не возникало. Но мы должны были остановиться первыми. В любом случае снимаю шляпу — «Мерседес» и Кими проехали хорошую гонку. Здесь легко ошибиться на торможении, но Кими не допустил ни одной достаточно крупной, чтобы я мог этим воспользоваться.

Жаль, что не удалось победить, думаю, сегодня это было возможно. Мы пропустили его не из-за темпа — должны признать это. Но в целом это был позитивный уикенд. Изменения правил сыграли роль. Что-то стало лучше, что-то осталось прежним», — приводит слова Норриса Sky Sports.