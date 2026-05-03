Норрис: смешанные чувства, мы должны были становиться первыми
Поделиться
Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат на Гран-при Майами.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092
«Смешанные чувства. Мы попали под андеркат — других проблем не возникало. Но мы должны были остановиться первыми. В любом случае снимаю шляпу — «Мерседес» и Кими проехали хорошую гонку. Здесь легко ошибиться на торможении, но Кими не допустил ни одной достаточно крупной, чтобы я мог этим воспользоваться.
Жаль, что не удалось победить, думаю, сегодня это было возможно. Мы пропустили его не из-за темпа — должны признать это. Но в целом это был позитивный уикенд. Изменения правил сыграли роль. Что-то стало лучше, что-то осталось прежним», — приводит слова Норриса Sky Sports.
Комментарии
- 3 мая 2026
-
22:12
-
22:05
-
21:57
-
21:40
-
20:35
-
19:59
-
19:42
-
19:11
-
18:57
-
18:47
-
18:20
-
17:40
-
17:31
-
16:15
-
15:46
-
15:30
-
14:35
-
14:22
-
13:43
-
13:22
-
13:07
-
11:58
-
11:46
-
10:46
-
09:51
-
09:43
-
09:30
-
05:17
-
05:00
-
01:43
-
01:38
-
01:34
-
01:27
-
01:19
-
01:14