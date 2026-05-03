Пиастри — о Гран-при Майами: мы показали, что можем вырваться вперёд

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о попадании на подиум Гран-при Майами. Австралиец занял третье место в итоговом протоколе.

«Для меня это был не самый простой уикенд, вчерашняя квалификация для нас обоих прошла сложно, но сегодняшний темп воодушевляет. В конце гонки я допустил пару ошибок. Нужно было атаковать, но в таких условиях это было довольно непросто. Я благодарен команде, мы, очевидно, сделали шаг вперёд, приятно это видеть. В этот уикенд мы показали, что можем вырваться вперёд. Мы были близки в Японии, а здесь явно прибавили. Надеюсь, в Канаде мы прибавим ещё», — приводит слова Пиастри Sky Sports.