Шарль Леклер попал сразу под три расследования судей после финиша Гран-при Майами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер находится сразу под тремя расследованиями судей после финиша Гран-при Майами. На данный момент гонщик итальянской команды находится в протоколе на шестом месте.

Монегаск на финишном отрезке гонки оказался под давлением пилота «Макларена» Оскара Пиастри, который сократил отставание и вступил с ним в борьбу за позицию. Уже пропустив Пиастри, Леклер потерял контроль над «Феррари» — болид закрутился и задел стену, в результате чего машина получила повреждения. Монегаск продолжил движение, за что было начато первое расследование — за управление машиной в потенциально «небезопасном состоянии». Второе расследование было открыто за неоднократное нарушение лимитов трассы на последнем круге и получение преимущества.

Наконец, третье расследование связано с борьбой Леклера против пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла в конце финального круга. На торможении в конце задней прямой монегаск и британец допустили небольшой контакт — теперь судьи установят, несёт ли кто-то основную вину за данный инцидент.