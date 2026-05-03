Общий зачёт Формулы-1: Антонелли оторвался от Расселла на 20 очков

После победы в основной гонке Гран-при Майами Формулы-1 отрыв пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли от Джорджа Расселла в личном зачёте вырос до 20 очков. При этом остальные пилоты проигрывают лидеру более 30 очков и даже виртуально позициям Кими пока не угрожают.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 100 очков.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 80.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 63.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 51.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 49.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 43.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 26.

8. Оливер Берман («Хаас») — 17.

9. Пьер Гасли («Альпин») — 16.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 10.

11. Франко Колапинто («Альпин») — 5.

12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 4.

13. Исак Хаджар («Ред Булл») — 4.

14. Карлос Сайнс («Уильямс») — 4.

15. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.

16. Эстебан Окон («Хаас») — 1.

17. Алекс Албон («Уильямс») — 1.

18. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.

19. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.

20. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 0.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.

В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» над «Феррари» достигло 68 очков. Это значит, что при любом исходе следующей гонки немцы сохранят за собой лидерство. Тем временем в борьбе за вторую позицию «Макларен» в этот уикенд отыграл у «Феррари» 26 очков, теперь эти команды разделяют лишь 18 очков.

«Альпин» опередила «Хаас» и вышла на пятую позицию, а «Уильямс» отобрал у «Ауди» восьмую строчку.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 143 очка.

2. «Феррари» — 98.

3. «Макларен» — 61.

4. «Ред Булл» — 20.

5. «Хаас» — 18.

6. «Альпин» — 17.

7. «Рейсинг Буллз» — 14.

8. «Ауди» — 2.

9. «Уильямс» — 2.

10. «Кадиллак» — 0.

11. «Астон Мартин» — 0.