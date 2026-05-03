Общий зачёт Формулы-1: Антонелли оторвался от Расселла на 20 очков

После победы в основной гонке Гран-при Майами Формулы-1 отрыв пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли от Джорджа Расселла в личном зачёте вырос до 20 очков. При этом остальные пилоты проигрывают лидеру более 30 очков и даже виртуально позициям Кими пока не угрожают.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 100 очков.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 80.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 63.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 51.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 49.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 43.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 26.
8. Оливер Берман («Хаас») — 17.
9. Пьер Гасли («Альпин») — 16.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 10.
11. Франко Колапинто («Альпин») — 5.
12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 4.
13. Исак Хаджар («Ред Булл») — 4.
14. Карлос Сайнс («Уильямс») — 4.
15. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.
16. Эстебан Окон («Хаас») — 1.
17. Алекс Албон («Уильямс») — 1.
18. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
20. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 0.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» над «Феррари» достигло 68 очков. Это значит, что при любом исходе следующей гонки немцы сохранят за собой лидерство. Тем временем в борьбе за вторую позицию «Макларен» в этот уикенд отыграл у «Феррари» 26 очков, теперь эти команды разделяют лишь 18 очков.
«Альпин» опередила «Хаас» и вышла на пятую позицию, а «Уильямс» отобрал у «Ауди» восьмую строчку.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 143 очка.
2. «Феррари» — 98.
3. «Макларен» — 61.
4. «Ред Булл» — 20.
5. «Хаас» — 18.
6. «Альпин» — 17.
7. «Рейсинг Буллз» — 14.
8. «Ауди» — 2.
9. «Уильямс» — 2.
10. «Кадиллак» — 0.
11. «Астон Мартин» — 0.