Расселл и Ферстаппен вызваны к стюардам после контакта на Гран-при Майами

Пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и «Ред Булл» Макс Ферстаппен находятся под расследованием после контакта в гонке Гран-при Майами.

Инцидент произошёл в конце гонки, когда Расселл предпринял попытку обгона. В первом повороте между гонщиками произошёл контакт — в результате у болида британца было повреждено переднее антикрыло. Позже обгон состоялся, Ферстаппен откатился на шестую позицию.

Кроме того, Расселл может быть дополнительно наказан стюардами за ещё один эпизод — контакт с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером. Монегаск также находится под расследованием.

На момент публикации Расселл занимает четвёртое место, Ферстаппен идёт пятым, а Леклер, потеряв позиции после разворота, располагается на шестой строчке.