Расселл и Ферстаппен вызваны к стюардам после контакта на Гран-при Майами
Пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и «Ред Булл» Макс Ферстаппен находятся под расследованием после контакта в гонке Гран-при Майами.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092
Инцидент произошёл в конце гонки, когда Расселл предпринял попытку обгона. В первом повороте между гонщиками произошёл контакт — в результате у болида британца было повреждено переднее антикрыло. Позже обгон состоялся, Ферстаппен откатился на шестую позицию.
Кроме того, Расселл может быть дополнительно наказан стюардами за ещё один эпизод — контакт с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером. Монегаск также находится под расследованием.
На момент публикации Расселл занимает четвёртое место, Ферстаппен идёт пятым, а Леклер, потеряв позиции после разворота, располагается на шестой строчке.
