Леклер: я просто выбросил отличную гонку в мусорку

Пилот «Феррари» Шарль Леклер жёстко оценил свои действия на последних кругах Гран-при Майами, признав, что сам лишил себя шанса на подиум. Монегаск в итоге расположился на шестом месте и находится под расследованиями.

«Это полностью моя вина. Мне даже особо нечего добавить. Я очень разочарован своей ошибкой — такого не должно происходить. Очень сильно атаковал на предпоследнем круге. Мне показалось хорошей идеей пропустить Оскара, чтобы потом провести обгон. Знал, что иначе выйти вперёд будет очень сложно.

Это было очень плохое решение, за четыре поворота я просто выбросил отличную гонку в мусор. Очень разочарован из-за этого. Больше особо нечего сказать», — приводит слова Леклера Sky Sports.