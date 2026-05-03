Гасли — об аварии с Лоусоном: этого можно было избежать

Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал аварию с гонщиком «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном на Гран-при Майами. Оба участника не закончили этап.

«Прежде всего со мной всё в порядке после инцидента с Лиамом. Это, конечно, было пугающее ощущение — перевернуться в болиде Формулы-1, так что хорошо, что всё обошлось, смог сам выбраться из машины.

Обидно, потому что старт у меня получился довольно хорошим — возможно, даже слишком хорошим. Отыграл несколько позиций, но затем пришлось резко тормозить, чтобы избежать Макса, который развернулся, из-за этого я потерял места и оказался в плотной группе середины пелотона. Был уверен в нашем гоночном темпе, особенно после вчерашнего дня, так что понимал: если бы мы ехали в чистом воздухе, могли бы взять хорошие очки.

Но моя гонка закончилась из-за инцидента с Лиамом, который, на мой взгляд, можно было полностью избежать. Авария не должна была происходить. Он подошёл ко мне и извинился, но я разочарован за команду, потому что у нас был темп, заслуживали очки. Нам есть что проанализировать перед Канадой, чтобы продолжать улучшать пакет. Сейчас мы пятая по скорости команда, нужно закрепиться на этом уровне и продолжать догонять тех, кто впереди», — сказал Гасли в эфире Sky Sports.