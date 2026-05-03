Фото: стадии переворота болида Пьера Гасли в гонке Гран-при Майами Формулы-1

Фотограф агентства Getty Images Руди Кареццеволи занял удачную точку работы во время гонки Гран-при Майами Формулы-1, что позволило ему детально зафиксировать опасную аварию между пилотом «Альпин» Пьером Гасли и представителем «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном. После ошибки со стороны новозеландца болид француза перевернулся, прежде чем замер на отбойнике трассы.
Лоусон поддевает болид Гасли
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
Болид Гасли уже почти стоит боком
90 градусов для машины Гасли
Переворот Гасли состоялся
После финиша гонки Гасли рассказал, что не пострадал в аварии, Лоусон пришёл к нему и извинился за инцидент. Напомним, победу в гонке Гран-при Майами одержал итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, вместе с которым на подиум поднялись Ландо Норрис и Оскар Пиастри.