Хэмилтон — о провальном первом круге: после повреждений ничего не мог сделать

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал неудачный старт Гран-при Майами, на котором британец финишировал седьмым.

«Очевидно, уикенд вообще не задался. Седьмое и седьмое — без борьбы в обеих гонках. Особенно сегодня, с повреждениями, я ничего не мог сделать. Очень обидно, потому что команда так много работала, а в итоге мы уехали с таким малым количеством очков… Нужно двигаться дальше.

В начале был просто контакт. Мне не повезло с тем, что Макс развернулся, пришлось уйти вправо от него. Первый поворот у меня получился хорошо, я был в хорошей позиции, но дальше единственный вариант был — вправо. После этого потерял позиции, а затем, по-моему, Франко врезался в меня, машина сильно потеряла в эффективности», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.