Главная Авто Новости

Хэмилтон — о провальном первом круге: после повреждений ничего не мог сделать

Хэмилтон — о провальном первом круге: после повреждений ничего не мог сделать
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал неудачный старт Гран-при Майами, на котором британец финишировал седьмым.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Очевидно, уикенд вообще не задался. Седьмое и седьмое — без борьбы в обеих гонках. Особенно сегодня, с повреждениями, я ничего не мог сделать. Очень обидно, потому что команда так много работала, а в итоге мы уехали с таким малым количеством очков… Нужно двигаться дальше.

В начале был просто контакт. Мне не повезло с тем, что Макс развернулся, пришлось уйти вправо от него. Первый поворот у меня получился хорошо, я был в хорошей позиции, но дальше единственный вариант был — вправо. После этого потерял позиции, а затем, по-моему, Франко врезался в меня, машина сильно потеряла в эффективности», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Шок-старт и шок-финиш Гран-при Майами! Формула-1 вернулась жаркой гонкой
