Хэмилтон — о провальном первом круге: после повреждений ничего не мог сделать

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал неудачный старт Гран-при Майами, на котором британец финишировал седьмым.
«Очевидно, уикенд вообще не задался. Седьмое и седьмое — без борьбы в обеих гонках. Особенно сегодня, с повреждениями, я ничего не мог сделать. Очень обидно, потому что команда так много работала, а в итоге мы уехали с таким малым количеством очков… Нужно двигаться дальше.
В начале был просто контакт. Мне не повезло с тем, что Макс развернулся, пришлось уйти вправо от него. Первый поворот у меня получился хорошо, я был в хорошей позиции, но дальше единственный вариант был — вправо. После этого потерял позиции, а затем, по-моему, Франко врезался в меня, машина сильно потеряла в эффективности», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
- 3 мая 2026
-
23:58
-
23:45
-
23:43
-
23:34
-
23:15
-
22:50
-
22:34
-
22:28
-
22:12
-
22:05
-
21:57
-
21:40
-
20:35
-
19:59
-
19:42
-
19:11
-
18:57
-
18:47
-
18:20
-
17:40
-
17:31
-
16:15
-
15:46
-
15:30
-
14:35
-
14:22
-
13:43
-
13:22
-
13:07
-
11:58
-
11:46
-
10:46
-
09:51
-
09:43
-
09:30