Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен ответил, мог ли побороться за победу без разворота на старте

Ферстаппен ответил, мог ли побороться за победу без разворота на старте
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал пятое место на Гран-при Майами и оценил, имел ли он шанс на победу без ошибки на первом круге.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Я потерял заднюю часть [на старте] и постарался минимизировать потери времени. Сначала жёсткие шины у нас не работали, было сложно. Мы сильно откатились. Возможно, я мог бы оказаться на месте Оскара, если бы всё сделали правильно. Но об этом всегда легко говорить уже после гонки. К сожалению, нам всё ещё немного не хватает, но мы станем лучше.

Не знаю, сколько ещё темпа у нас есть. Было тяжело, но не думаю, что я мог бороться за победу. За этот уикенд мы сильно прибавили, но нам всё ещё немного не хватает — потенциал ещё есть, его нужно раскрыть», — приводит слова Ферстаппена издание BBC.

Материалы по теме
Шок-старт и шок-финиш Гран-при Майами! Формула-1 вернулась жаркой гонкой
Шок-старт и шок-финиш Гран-при Майами! Формула-1 вернулась жаркой гонкой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android