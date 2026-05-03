Ферстаппен ответил, мог ли побороться за победу без разворота на старте

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал пятое место на Гран-при Майами и оценил, имел ли он шанс на победу без ошибки на первом круге.

«Я потерял заднюю часть [на старте] и постарался минимизировать потери времени. Сначала жёсткие шины у нас не работали, было сложно. Мы сильно откатились. Возможно, я мог бы оказаться на месте Оскара, если бы всё сделали правильно. Но об этом всегда легко говорить уже после гонки. К сожалению, нам всё ещё немного не хватает, но мы станем лучше.

Не знаю, сколько ещё темпа у нас есть. Было тяжело, но не думаю, что я мог бороться за победу. За этот уикенд мы сильно прибавили, но нам всё ещё немного не хватает — потенциал ещё есть, его нужно раскрыть», — приводит слова Ферстаппена издание BBC.