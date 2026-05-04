В «Рейсинг Буллз» объяснили причину аварии Лоусона с Гасли

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн прокомментировал инцидент с участием Лиама Лоусона и пилота «Альпин» Пьера Гасли на Гран-при Майами.
«Прежде всего приносим извинения Пьеру и команде «Альпин» за этот инцидент. У Лиама возникла проблема с коробкой передач, при торможении перед 17-м поворотом сломалась пятая передача, что привело к столкновению с Пьером», — приводит слова Пермейна пресс-служба команды.
Сам Лоусон также подтвердил, что причиной аварии стала техническая неисправность.
«У нас возникла проблема с коробкой передач — ранее такого не происходило, это привело к тому, что я потерял контроль над машиной, в итоге столкнулся с Пьером. Столкновение завершило его гонку, а из-за этой проблемы нам пришлось сойти самим, что, конечно, очень расстраивает. Я сразу подошёл к Пьеру после гонки, чтобы извиниться, рад, что с ним всё в порядке — это самое главное», — сказал Лоусон.
- 4 мая 2026
