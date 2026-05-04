Шарль Леклер оштрафован на 20 секунд за срезки трассы на последнем круге

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер получил серьёзный штраф по итогам расследования своих действий на финальном круге гонки Гран-при Майами Формулы-1. Монегаск после контакта с отбойником срезал несколько поворотов трассы — как он объяснил стюардам этапа во время разбирательств, его машина не входила должным образом в правые повороты.

Установив, что Леклер неоднократно срезал трассу и получил благодаря этому преимущество, судьи Гран-при оштрафовали Леклера проездом по пит-лейну, который автоматически заменён 20 штрафными секундами. С учётом этого наказания Леклер потеряет в протоколе две позиции, пропустив вперёд Льюиса Хэмилтона и Франко Колапинто.

Вместе с тем стюарды посчитали, что машина Шарля не находилась в опасном состоянии, так что Леклер не получил штрафа за то, что довёз болид до финиша после контакта с отбойником.