Шарль Леклер оштрафован на 20 секунд за срезки трассы на последнем круге

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер получил серьёзный штраф по итогам расследования своих действий на финальном круге гонки Гран-при Майами Формулы-1. Монегаск после контакта с отбойником срезал несколько поворотов трассы — как он объяснил стюардам этапа во время разбирательств, его машина не входила должным образом в правые повороты.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

Установив, что Леклер неоднократно срезал трассу и получил благодаря этому преимущество, судьи Гран-при оштрафовали Леклера проездом по пит-лейну, который автоматически заменён 20 штрафными секундами. С учётом этого наказания Леклер потеряет в протоколе две позиции, пропустив вперёд Льюиса Хэмилтона и Франко Колапинто.

Вместе с тем стюарды посчитали, что машина Шарля не находилась в опасном состоянии, так что Леклер не получил штрафа за то, что довёз болид до финиша после контакта с отбойником.

Антонелли победил Норриса, Леклера жёстко наказали после финиша. Каким был Гран-при Майами
